Отсутствие Месси в матче потребовали объяснить

Власти Гонконга потребовали объяснить отсутствие футболиста Месси в матче

Власти Гонконга потребовали от организаторов товарищеского матча между футбольным клубом «Интер Майами» и сборной Hong Kong XI объяснить отсутствие на поле аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает Reuters.

Представители Гонконга заявили, что правительство, как и болельщики, разочарованы решением организаторов. Отмечается, что комитет по крупным спортивным мероприятиям может предпринять действия в отношении организатора в соответствии с положениями и условиями контракта, которые включают в себя сокращение суммы финансирования команд.

7 января Патрик Бет-Дэвид, сосед форварда «Интер Майами» Лионеля Месси в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида, США), рассказал, как приезд футболиста повлиял на цену его недвижимости. По словам мужчины, стоимость его дома увеличилась на 25 миллионов долларов и теперь составляет 45 миллионов.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.