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16:22, 7 января 2024Спорт

Сосед Месси рассказал о влиянии приезда футболиста на цену его дома

Сосед Месси Патрик Бет-Дэвид заявил, что его дом подорожал на 25 млн долларов

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Патрик Бет-Дэвид, сосед форварда «Интер Майами» Лионеля Месси в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида, США), рассказал, как приезд футболиста повлиял на цену его недвижимости. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По словам мужчины, стоимость его дома увеличилась на 25 миллионов долларов и теперь составляет 45 миллионов. «Месси переехал в этот район, и теперь все хотят здесь жить. Это огороженная территория с единственным входом. Тут очень безопасный и охраняемый район», — заявил Бет-Дэвид.

6 декабря Месси высказался о сложностях адаптации к жизни в США. По словам игрока, он не может ни на что жаловаться. «Пожалуй, самое сложное в адаптации — это пробки. Хотя в Париже с ними тоже было сложно», — заявил Месси.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.

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      Алексей Гусев
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