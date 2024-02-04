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16:51, 4 февраля 2024Россия

Поисково-спасательная операция в Лисичанске завершена

МЧС России: в Лисичанске завершена поисково-спасательная операция
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Поисково-спасательная операция на месте удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске завершена. Об этом сообщили в МЧС России, пишет ТАСС.

«В Лисичанске завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения здания пекарни», — говорится в сообщении министерства.

Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал Украине расплату за обстрел Лисичанска. «Преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле», — заявил он.

3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В Следственном комитет России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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