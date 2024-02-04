СК России начал расследование удара ВСУ по Лисичанску

СК России: обстоятельства удара ВСУ по Лисичанску устанавливаются

Следственный комитет (СК) России начал расследование удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям в городе Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил информационный центр ведомства в Telegram.

«Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал Украине расплату за обстрел Лисичанска. «Преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле», — заявил он.

3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В СК России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.