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12:54, 4 февраля 2024Силовые структуры

СК России начал расследование удара ВСУ по Лисичанску

СК России: обстоятельства удара ВСУ по Лисичанску устанавливаются
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Администрация Лисичанска / ТАСС

Следственный комитет (СК) России начал расследование удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям в городе Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил информационный центр ведомства в Telegram.

«Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал Украине расплату за обстрел Лисичанска. «Преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле», — заявил он.

3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В СК России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

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      Алевтина Запольская
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