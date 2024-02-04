Тренер рассказал о ментальном лайфхаке для занимающихся фитнесом

Американский фитнес-тренер Чаз Спэкман рассказал о ментальном лайфхаке, который помогает эффективнее заниматься фитнесом. Его слова приводит Daily Mail.

Специалист предложил относиться к тренировкам как к работе. «Вы ходите на работу каждый божий день, даже если у вас нет мотивации, потому что это ответственность перед самим собой, которая не имеет ничего общего с тем, как вы себя чувствуете», — отметил Спэкман.

Тренер посоветовал занимающимся фитнесом сконцентрироваться на ментальных установках. «У вас будет гораздо больше шансов действительно достичь своих целей», — заявил Спэкман.

30 января фитнес-тренер Андрей Шишков рассказал об одном упражнении, которое поможет прокачать мышцы ног, ягодиц и спины. Шишков посоветовал делать усложненные наклоны.