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15:49, 4 февраля 2024Спорт

Тренер рассказал о ментальном лайфхаке для занимающихся фитнесом

Фото: Unsplash

Американский фитнес-тренер Чаз Спэкман рассказал о ментальном лайфхаке, который помогает эффективнее заниматься фитнесом. Его слова приводит Daily Mail.

Специалист предложил относиться к тренировкам как к работе. «Вы ходите на работу каждый божий день, даже если у вас нет мотивации, потому что это ответственность перед самим собой, которая не имеет ничего общего с тем, как вы себя чувствуете», — отметил Спэкман.

Тренер посоветовал занимающимся фитнесом сконцентрироваться на ментальных установках. «У вас будет гораздо больше шансов действительно достичь своих целей», — заявил Спэкман.

30 января фитнес-тренер Андрей Шишков рассказал об одном упражнении, которое поможет прокачать мышцы ног, ягодиц и спины. Шишков посоветовал делать усложненные наклоны.

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      Алексей Гусев
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