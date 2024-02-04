Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:00, 4 февраля 2024Наука и техника

В России нашли способ решения проблемы падающих с крыш сосулек

Челябинские инженеры изобрели модуль, мешающий образованию сосулек

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Челябинские инженеры изобрели средство от сосулек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Конструктор Игорь Понасюк создал модуль, который состоит из греющего кабеля из алюмополимерного композита, впечатанного в плоскую панель. Мешающее образованию сосулек устройство крепится по контуру крыши.

Изобретатель заявил, что эти модули можно использовать не только на крышах, но также под тротуарной плиткой. С их помощью плитка всегда будет оставаться сухой.

Ранее студент Российского технологического университета (РТУ) МИРЭА разработал двигатель внутреннего сгорания, не имеющий аналогов в мировой индустрии. Этот двигатель характеризуется меньшим количеством деталей и требуемой для их работы смазки, что значительно повышает полезность и износостойкость изделия.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России высказались о призыве Украины к Шольцу провести переговоры с Путиным

      Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области

      Стали известны подробности о взрыве в Афинах

      Рогов порассуждал о подготовке Польши к разделу Украины

      Юрист назвала единственный способ для Валиевой сократить дисквалификацию

      В России нашли способ решения проблемы падающих с крыш сосулек

      Звезда «Уральских пельменей» раскрыл неожиданную причину отказа от курения

      В Госдуме высказались об обсуждении на Западе темы выхода США из НАТО

      Тренер рассказал о ментальном лайфхаке для занимающихся фитнесом

      В России ограничили поставки импортных цветов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше