В России нашли способ решения проблемы падающих с крыш сосулек

Челябинские инженеры изобрели модуль, мешающий образованию сосулек

Челябинские инженеры изобрели средство от сосулек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Конструктор Игорь Понасюк создал модуль, который состоит из греющего кабеля из алюмополимерного композита, впечатанного в плоскую панель. Мешающее образованию сосулек устройство крепится по контуру крыши.

Изобретатель заявил, что эти модули можно использовать не только на крышах, но также под тротуарной плиткой. С их помощью плитка всегда будет оставаться сухой.

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