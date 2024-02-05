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15:11, 5 февраля 2024Наука и техника

В Apple рассказали о небезопасных приложениях на iPhone

В Apple рассказали, что установка приложений в обход App Store связана с риском

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Представители Apple рассказали об опасности установки на iPhone приложений из сторонних магазинов. Об этом сообщает издание Fast Company.

Журналисты медиа пообщались с главой App Store Филом Шиллером, который прокомментировал скорое появление на iPhone альтернативных App Store магазинов с приложениями. По словам Шиллера, новые правила хоть и открывают новые возможности для разработчиков, но и несут новые риски безопасности.

«Поэтому мы делаем все возможное, чтобы минимизировать эти риски для всех», — заявил топ-менеджер Apple. По его словам, загрузка приложений в обход App Store потенциально связана с неприятностями и мошенничеством. В рамках борьбы с этим Apple будет контролировать операторов сторонних магазинов.

При этом Шиллер заявил, что проверка сторонних магазинов окажется не такой тщательной, как модерация в App Store. «У Apple меньше возможностей устранять эти риски, а также поддерживать и возвращать деньги клиентам в связи с этими проблемами», — отметил представитель корпорации.

В конце января Apple анонсировала появление на iPhone альтернативных магазинов с приложениями. Первой известной компанией, которая разработает свой магазин, может оказаться украинская MacPaw.

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      Андрей Ставицкий
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