Назван первый альтернативный App Store магазин на iPhone

iMore: Setapp станет первым альтернативным магазином приложений на iPhone

Украинская компания MacPaw анонсировала появление на iPhone собственного магазина с приложениями. Об этом сообщает издание iMore.

Журналисты обратили внимание на пресс-релиз разработчика ПО из Киева. Фирму MacPaw авторы назвали первой среди других, которая подтвердила, что на iPhone появится их магазин с приложениями, который станет альтернативой App Store.

Онлайн-репозиторий получит название Setapp. «Наша цель — создать сбалансированную экосистему приложений, в которой разработчики смогут процветать в рамках бизнес-модели, обеспечивающей справедливость и ценность», — подчеркнули в компании. Судя по всему, в магазине появятся фирменные приложения MacPaw — CleanMyMac, ClearVPN 2, Gemini 2 и прочие программы.

По словам представителей компании, несмотря на заявления Apple, путь к полностью конкурентоспособному рынку на iOS все еще продолжается. В MacPaw понадеялись на сотрудничество с другими разработчиками приложений.

Ранее журналисты издания 9to5Mac выяснили, что корпорация Apple будет проверять приложения, которые будут устанавливаться на iPhone в обход App Store. Также по правилам компании оператор магазина должен будет иметь аккредитив на сумму не менее 1 миллиона евро.