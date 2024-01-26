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16:36, 26 января 2024Наука и техника

Раскрыты подробности появления сторонних магазинов на iPhone

9to5Mac: Apple будет проверять сторонние магазины с приложениями на iPhone

Фото: Unsplash

Корпорация Apple будет проверять приложения, которые будут устанавливаться на iPhone в обход App Store. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа изучили бета-версию iOS 17.4 и выяснили, каким образом в ОС будет организована загрузка неопубликованных приложений. В первую очередь авторы раскрыли информацию о том, что на iPhone и другие устройства можно будет установить сторонние магазины приложений, но Apple будет подробно проверять их.

Так, создатели магазинов должны будут получать официальное разрешение от компании. Кроме того, оператор магазина должен будет иметь аккредитив на сумму не менее 1 миллиона евро, чтобы «гарантировать поддержку разработчиков и клиентов».

Кроме того, не на каждый iPhone можно будет установить магазин. Apple будет проверять регион Apple ID, платежный адрес, текущее местоположение пользователя. Журналисты предположили, что для установки сторонних магазинов пользователю будет мало поменять регион в настройках — он должен будет географически находиться в одной из стран Евросоюза.

Ранее Apple заявила, что разрешит пользователям из Европейского союза скачивать приложения из сторонних источников, а не только из App Store. Изменения для разработчиков были внесены в iOS 17.4.

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      Андрей Ставицкий
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