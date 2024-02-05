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15:32, 5 февраля 2024Россия

Два депутата погибли при ударе ВСУ по Лисичанску

Глава Лисичанска Сахненко: два муниципальных депутата погибли при ударе ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Двое депутатов муниципального округа города Лисичанска, Артем Тростянский и Иван Жушма, погибли при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Об этом сообщил градоначальник Эдуард Сахненко, чьи слова приводит Telegram-канал администрации города.

«В результате жестокого обстрела мирных жителей, которые находились на территории пекарни и кафе, погибли двое депутатов муниципального округа», — пояснил он. По его словам, погибшие принимали участие в восстановлении города.

3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом. При атаке погибли 28 человек.

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