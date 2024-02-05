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13:00, 5 февраля 2024Россия

Министр ЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску

Министр ЧС ЛНР Потелещенко погиб при ударе ВСУ по Лисичанску
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Андрей Морозов / YouTube

Министр чрезвычайных ситуаций Луганской народной республики (ЛНР) Алексей Потелещенко погиб при ударе Вооруженных сил Украины по Лисичанску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Возглавлявший МЧС по ЛНР Алексей Потелещенко погиб в Лисичанске», — пояснил собеседник агентства.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил гибель Потелещенко. «Он был мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа. Защищал Луганскую Народную Республику в рядах Народной милиции, затем работал в Министерстве чрезвычайных ситуаций ЛНР», — написал политик.

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3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом. При атаке погибли 28 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Лисичанску чудовищным терактом. «Продолжающиеся удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, — это чудовищные террористические акты, количество жертв говорит о чудовищности этого террористического акта», — сказал он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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