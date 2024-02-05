Министр ЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску

Министр ЧС ЛНР Потелещенко погиб при ударе ВСУ по Лисичанску

Министр чрезвычайных ситуаций Луганской народной республики (ЛНР) Алексей Потелещенко погиб при ударе Вооруженных сил Украины по Лисичанску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Возглавлявший МЧС по ЛНР Алексей Потелещенко погиб в Лисичанске», — пояснил собеседник агентства.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил гибель Потелещенко. «Он был мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа. Защищал Луганскую Народную Республику в рядах Народной милиции, затем работал в Министерстве чрезвычайных ситуаций ЛНР», — написал политик.

3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом. При атаке погибли 28 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Лисичанску чудовищным терактом. «Продолжающиеся удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, — это чудовищные террористические акты, количество жертв говорит о чудовищности этого террористического акта», — сказал он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.