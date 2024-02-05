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14:43, 5 февраля 2024Россия

Глава ЛНР пообещал отомстить за гибель министра ЧС при ударе ВСУ по Лисичанску

Глава ЛНР Пасечник подтвердил гибель министра ЧС Потелещенко в Лисичанске
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подтвердил гибель министра чрезвычайных ситуаций (ЧС) региона, полковника Алексея Потелещенко при обстреле пекарни в Лисичанске со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пообещав отомстить за него. Об этом он написал в Telegram.

Комментируя произошедшее, Пасечник назвал Потелещенко мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа. «Его призванием было помогать другим, спасать чужие жизни, забывая об опасности, рисках и усталости. Для многих жителей республики он стал образцом мужественности и самоотдачи», — написал глава республики.

Он также выразил соболезнования родным и близки Потелещенко. «Мы обязательно отомстим врагу и за его гибель, и за смерти всех тех, кто стали жертвами бесчеловечного обстрела Лисичанска», — заявил Пасечник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по Лисичанску чудовищным терактом. Представитель Кремля подчеркнул, что для исключения подобных атак в будущем и продолжается специальная военная операция.

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Украина нанесла удар по Лисичанску 3 февраля. Под обстрел попала расположенная в городе пекарня. По последним данным, жертвами стали 28 человек. В Следственном комитете России заявили, что здание атаковали, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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      Сергей Истомин
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