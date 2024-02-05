Глава ЛНР пообещал отомстить за гибель министра ЧС при ударе ВСУ по Лисичанску
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подтвердил гибель министра чрезвычайных ситуаций (ЧС) региона, полковника Алексея Потелещенко при обстреле пекарни в Лисичанске со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пообещав отомстить за него. Об этом он написал в Telegram.
Комментируя произошедшее, Пасечник назвал Потелещенко мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа. «Его призванием было помогать другим, спасать чужие жизни, забывая об опасности, рисках и усталости. Для многих жителей республики он стал образцом мужественности и самоотдачи», — написал глава республики.
Он также выразил соболезнования родным и близки Потелещенко. «Мы обязательно отомстим врагу и за его гибель, и за смерти всех тех, кто стали жертвами бесчеловечного обстрела Лисичанска», — заявил Пасечник.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по Лисичанску чудовищным терактом. Представитель Кремля подчеркнул, что для исключения подобных атак в будущем и продолжается специальная военная операция.
Украина нанесла удар по Лисичанску 3 февраля. Под обстрел попала расположенная в городе пекарня. По последним данным, жертвами стали 28 человек. В Следственном комитете России заявили, что здание атаковали, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS.