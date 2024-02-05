Илону Маску предложили отправиться в рехаб для наркозависимых

Один из членов совета директоров Tesla предложил Маску завязать с наркотиками

Миллиардеру и основателю Tesla Илону Маску предложили завязать с наркотиками из-за беспокойства за будущее компании. Об этом пишет Wall Street Journal.

В январе газета The Wall Street Journal со ссылкой на топ-менеджеров компаний Маска написала, что миллиардер употребляет наркотики, и его зависимость вызывает опасения у членов совета директоров Tesla и SpaceX. Прецедентом стало участие бизнесмена в вечеринках с 2018 по 2021 год, на которых он, по информации газеты, употреблял запрещенные вещества.

Теперь источники утверждают, что близкие и друзья Маска были так обеспокоены его здоровьем зимой 2022 года, что некоторые из них предлагали ему пройти программу реабилитации для наркозависимых в рехабе. Кроме того, согласно инсайдерской информации The Wall Street Journal, Ларри Эллисон, сооснователь компании Oracle и бывший член совета директоров Tesla, даже предлагал Маску отправиться на его остров на Гавайях, «чтобы просохнуть от наркотиков». Прислушался ли Маск к просьбам Эллисона и других, остается неизвестным.

Издание уточнило, что от состояния здоровья Маска зависят шесть компаний, активы инвесторов на сумму около одного триллиона долларов, десятки тысяч рабочих мест и часть космической программы США.

Илон Маск в ответ на слухи о его наркотической зависимости заявил, что наркотики не употребляет. Предприниматель добавил, что за три года выборочные тесты на запрещенные вещества показали, что в его организме нет даже небольшого количества наркотиков или алкоголя.