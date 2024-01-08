Forbes: Маск опроверг употребление наркотиков, в тестах нет следов этих веществ

Миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск в ответ на слухи о наркотической зависимости заявил, что не употребляет наркотики. Об этом пишет Forbes.

Предприниматель добавил, что за три года выборочные тесты на запрещенные вещества показали, что в его организме нет даже небольшого количества наркотиков или алкоголя. Адвокат Маска Алекс Спиро ранее также подтвердил, что тест ни разу не оказался положительным, и опроверг обвинения против бизнесмена, заявив, что они включают «ложные факты».

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на топ-менеджеров компаний Маска написала, что миллиардер употребляет наркотики, и его зависимость вызывает опасения у членов совета директоров Tesla и SpaceX. Издание уточняет, что от состояния здоровья Маска зависят шесть компаний, активы инвесторов на сумму около 1 триллиона долларов, десятки тысяч рабочих мест и часть космической программы США.

Прецедентом стало участие бизнесмена в вечеринках 2018 по 2021 год, на которых он, по информации газеты, употреблял запрещенные вещества. Forbes также пишет, что в 2018 году Маск курил марихуану на видео во время записи подкаста «Joe Rogan Experience», после чего одобрил отправку астронавтов на Международную космическую станцию. В июне 2023 года также появилась информация, что миллиардер пытался справиться с депрессией при помощи незначительных доз кетамина, которое является диссоциативным веществом, которое нарушает восприятие внешнего мира и приводит к нарушению нормальной работы сознания.