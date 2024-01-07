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18:06, 7 января 2024Мир

Пристрастие Маска к наркотикам обеспокоило совет директоров Tesla и SpaceX

WSJ: директора Tesla и SpaceX обеспокоились пристрастием Маска к наркотикам

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск употребляет наркотики, и его зависимость вызывает опасения у членов совета директоров Tesla и SpaceX. В окружении предпринимателя считают, что такое поведение вредит не только его репутации, но и всему бизнесу. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сотрудников компаний, которые предпочли остаться анонимными.

По данным издания, в период с 2018 по 2021 год Маск посещал закрытые вечеринки в разных странах, где употреблял запрещенные вещества. Так, WSJ приводит случай, когда предприниматель должен был выступить перед сотней своих сотрудников и опоздал на час. Когда он все же вышел на сцену, его речь была невнятной. Кроме того, одна из топ-менеджеров ушла из компании Маска из-за его пристрастия.

Издание уточняет, что от состояния здоровья Маска зависят шесть компаний, активы инвесторов на сумму около 1 триллиона долларов, десятки тысяч рабочих мест и часть космической программы США.

В июне сообщалось, что Илон Маск пытался справиться с депрессией при помощи наркотиков. По информации WSJ, он принимал незначительные дозы кетамина. При этом предприниматель избегает легальных антидепрессантов, которыми, как он заявил в Х (бывший Twitter), «зомбируют людей».

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      Екатерина Подвигина
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