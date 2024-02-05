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01:26, 5 февраля 2024Мир

Крупнейший британский авианосец не вышел на учения НАТО

Британский авианосец Queen Elizabeth не смог выйти на учения НАТО из-за поломки

Фото: NTB / Terje Pedersen / Reuters

Крупнейший британский авианосец Queen Elizabeth не примет участие в учениях НАТО Steadfast Defender. Об этом сообщила пресс-служба Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании в соцсети X.

Уточняется, что причиной является поломка. В частности, во время плановой проверки обнаружилась проблема с муфтой на гребном валу правого борта.

Steadfast Defender 2024 — военные учения НАТО, которые начались 22 января. Ожидается, что они продлятся до 31 мая 2024 года.

В свою очередь, замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что учения Североатлантического альянса увеличивают риски военных инцидентов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Steadfast Defender 2024, которые имитируют начало третьей мировой войны, представляют угрозу для России.

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      Марина Совина
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