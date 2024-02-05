Лукашенко призвал наладить поставки российской рыбы в Белоруссию

Лукашенко предложил наладить прямые поставки рыбы с Камчатки в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил наладить прямые поставки рыбы с Камчатки. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает «Интерфакс».

«Будет очень правильно и выгодно, если мы попробуем наладить сотрудничество в этой сфере», — призвал он в ходе встречи с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. По словам Лукашенко, он часто интересовался вопросом поставки в Белоруссию рыбной продукции из таких отдаленных регионов, несмотря на то, что «все в один голос говорят, что можно добывать, продавать, закупать продукцию где-то поближе».

Белорусский лидер отметил, что хотел бы попробовать организовать поставки с Камчатки на фоне нехватки собственной рыбной продукции. «У нас в этом плане большой дефицит», — добавил он. По его мнению, в перспективе возможно создание российским регионом перерабатывающих рыбных производств в Белоруссии.

В начале 2024 года Россия нарастила импорт куриных яиц в из Белоруссии почти вдвое. С 1 по 9 января 2024 года поставки увеличились до 11,7 миллиона штук по сравнению с 6,3 миллиона штук куриных пищевых яиц в аналогичном периоде 2022 года, заявили в Россельхознадзоре.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС предложил Лукашенко, говорившему об обеспеченности продуктами питания, «не жадничать» и поделиться яйцами, если в его в стране их много. Президент Белорусии во время своего выступления рассказал, что страна почти на 100 процентов покрывает свои потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, а также куриных яйцах.