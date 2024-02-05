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19:52, 5 февраля 2024Спорт

Начался суд по делу самого титулованного футболиста мира об изнасиловании

Футболист Дани Алвес предстал перед судом по делу об изнасиловании

Фото: Alberto Estevez / Pool / Reuters

Самый титулованный футболист мира бразилец Дани Алвес предстал перед судом по делу об изнасиловании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, суд был начат 5 февраля и продлится до 7 февраля в закрытом режиме. Отмечается, что стороны не смогли прийти к досудебному соглашению, так как футболист отказался признать вину.

31 июля 2023 года Алвесу предъявили обвинения. Суд Барселоны пришел к выводу, что футболист изнасиловал девушку, подавшую на него заявление. Отмечалось, что ему грозит лишение свободы на срок от четырех до 15 лет.

Спортсмена арестовали 20 января 2023 года. По словам предполагаемой потерпевшей, 30 декабря 2022-го в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал.

Алвес становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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      Анастасия Борисова
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