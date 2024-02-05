Онколог развеял самые популярные и опасные мифы о раке

Онколог Каприн: чудо-анализа для диагностики рака не существует

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал о самых популярных и опасных мифах о раке. Его слова приводит «Российская газета».

Первый миф, который развеял Каприн, связан с убеждением, что существует один «чудо-анализ» или исследование для диагностики рака. Он объяснил, что анализ крови на онкомаркеры, которые многие принимают за инструмент диагностики, в реальности таковым не является и используется для наблюдения за пациентами с уже имеющимся диагнозом. «Единственный онкомаркер, который доказал эффективность в системе раннего скрининга — это простатический специфический антиген. Он используется для диагностики рака предстательной железы», — сказал врач.

Также не является универсальным средством диагностики позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ/КТ), продолжил Каприн. По его словам, это дорогое исследование, во время которого пациент получает лучевую нагрузку, поэтому его назначают лишь в случаях, когда после стандартных анализов, УЗИ, КТ, МРТ у врача остаются сомнения.

Наиболее опасным мифом Каприн назвал убеждение, что народные средства лечат от рака. Он указал, что нередко люди теряют время на бесполезные рецепты знахарей и обращаются за настоящим лечением, когда болезнь находится в запущенной стадии.

Онколог добавил, что ошибочной оказалась теория о заразности рака. Тем не менее, по его словам, существуют вирусы, которые способны провоцировать заболевание. Например, вирус папилломы человека в некоторых случаях вызывает рак шейки матки или горла. «Также доказана связь между вирусом Эпштейна-Барр и лимфомой Ходжкина, вирусами гепатита В и С и раком печени, герпес-вирусом восьмого типа и саркомой Капоши», — рассказал Каприн. Кроме этого, бактерия Helicobacter pylori способна вызвать рак желудка.

Ранее заведующий амбулаторным отделением онкологического центра Sofia АО «Медицина» Руслан Басанов назвал мифом утверждение о взаимосвязи смартфонов и развития рака. В то же время он считает, что частое и длительное использование гаджетов все-таки может ухудшить состояние здоровья.