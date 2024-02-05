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13:58, 5 февраля 2024Наука и техника

Поставки дронов в Российскую армию вырастут

Вице-премьер Мантуров: в 2024 году поставки дронов в ВС России будут расти

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Поставки беспилотных летательных аппаратов и морских дронов в Вооруженные силы (ВС) России вырастут в 2024 году. Об этом вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

«В первую очередь, конечно же, это "беспилотие". (...) Наши вооруженные силы это активно используют в разных направлениях, очень широкая номенклатура: от тяжелых до FPV-дронов. Это касается и морских беспилотных систем, и наземных беспилотных систем. Это одно из важных направлений, где мы будем работать с министерством обороны и нашими предприятиями промышленности, наращивать и компетенции, и объемы производства», — сказал он, отвечая на вопрос о росте выпуска военной продукции в 2024 году.

Мантуров добавил, что также увеличат выпуск средств связи, которые обеспечивают взаимодействие в тактическом и оперативном звеньях. По его словам, также будут наращивать выпуск тяжелой и легкой бронетехники, систем противовоздушной обороны и средств контрбатарейной борьбы.

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В январе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российская оборонная промышленность в разы нарастила выпуск востребованного оружия и боеприпасов.

В ноябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поручил быстро наладить массовое производство дронов, которые востребованы с самого начала специальной военной операции.

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      Даниил Иринин
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