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13:26, 26 января 2024Наука и техника

Шойгу рассказал о росте производства оружия

Шойгу: производство оружия и боеприпасов выросло в разы

Фото: Пресс-служба Президента РФ / РИА Новости

Российская оборонная промышленность в разы нарастила выпуск оружия и боеприпасов. О росте производства рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, слова которого приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

«В разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. В частности, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда», — сказал он в ходе единого дня приемки военной продукции.

Глава ведомства отметил, что такого результата достигли благодаря эффективной работе Минобороны и организаций оборонно-промышленного комплекса. Он подчеркнул, что на многих предприятиях ввели в строй новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.

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