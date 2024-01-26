Шойгу рассказал о росте производства оружия

Шойгу: производство оружия и боеприпасов выросло в разы

Российская оборонная промышленность в разы нарастила выпуск оружия и боеприпасов. О росте производства рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, слова которого приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

«В разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. В частности, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда», — сказал он в ходе единого дня приемки военной продукции.

Глава ведомства отметил, что такого результата достигли благодаря эффективной работе Минобороны и организаций оборонно-промышленного комплекса. Он подчеркнул, что на многих предприятиях ввели в строй новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.

Ранее Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» кратно увеличило объемы выпуска высокоточного оружия с начала специальной военной операции.

16 января в концерне «Калашников» сообщили, что предприятие «НИИ стали» в 2023 году в три раза нарастило выпуск защиты для военнослужащих и техники.