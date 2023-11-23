Медведев поручил наладить массовое производство беспилотников для СВО

Медведев поручил быстро наладить массовое производство недорогих дронов для СВО

В России необходимо быстро наладить массовое производство дронов, которые востребованы с самого начала специальной военной операции (СВО). Такое поручение дал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании после посещения Федерального центра беспилотных авиационных систем в московском индустриальном парке «Руднево», передает ТАСС.

«Как показал ход боевых действий, сейчас на тактическом уровне в большей степени используются недорогие дроны, причем в больших количествах. Их массового производства в прежний период в нашей стране не было, и поэтому задача в том, чтобы такое производство наладить, причем в максимально короткие сроки», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что государство уделяет особое внимание задачам по производству беспилотников, а центр в «Руднево» занимается именно такой работой. По его словам, в нем созданы хорошие условия для испытания новых беспилотных аппаратов и обучения операторов.

Ранее в ноябре стало известно, что в России создадут дрон типа «летающее крыло», предназначенный для разведки, корректировки огня и связи. Аппарат сможет нести до четырех килограммов полезной нагрузки.

В этом же месяце исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков сообщил, что организация разрабатывает ударный беспилотник самолетного типа, который планируют печатать на 3D-принтере из вторсырья непосредственно в зоне проведения СВО.