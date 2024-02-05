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23:47, 5 февраля 2024Путешествия

Появилось видео с места аварии самолета с Тарасовой

Появилось видео с места аварии самолета с тренером Тарасовой в аэропорту Саранск

В Telegram-канале Mash появилось видео с места аварии с самолетом, выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Саранска.

На показанных кадрах запечатлен момент эвакуации 87 пассажиров рейса Москва — Саранск, на котором летела тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова с фигуристами. Самолет практически полностью въехал в сугроб: колеса шасси под снегом. Пассажирам пришлось спускаться по трапу с хвоста самолета.

На борту находились тренеры по фигурному катанию Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники Первого канала, которые прилетели в город для работы на первенстве России среди юниоров. Аэропорт Саранска временно закрыт на прилет и вылет бортов.

В авиакомпании «Россия» сообщили, что самолет выкатился за пределы ВПП, по предварительным данным, из-за несоответствия ее фактического состояния заявленным параметрам.

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      Марина Совина
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