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22:41, 5 февраля 2024Путешествия

Названа возможная причина ЧП с самолетом с тренером Тарасовой

Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Саранска из-за ее состояния

Фото: pixabay.com

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Саранска, по предварительным данным, из-за несоответствия ее фактического состояния заявленным параметрам. Возможную причину ЧП назвали ТАСС в авиакомпании «Россия» со ссылкой на командира воздушного судна.

Ранее в Росавиации сообщили, что аэропорт Саранска временно закрыт на прилет и вылет бортов.

На борту находились тренеры по фигурному катанию Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники Первого канала, которые прилетели в город для работы на первенстве России среди юниоров.

Ранее в сети появилось видео выкатывания российского почтового самолета Ту-204 за пределы ВПП в аэропорту города Мирный. Уточнялось, что самолет садился почти при попутном ветре три метра в секунду и видимости 2000 метров. На борту находились пять человек и 17 тонн почты и груза. Никто из находившихся в салоне людей не пострадал, воздушное судно также не получило повреждений.

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      Марина Совина
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