Появилось видео с места столкновения грузовика Wildberries и КамАЗа

Опубликовано видео с места столкновения большегруза Wildberries и КамАЗа

В Тюменской области произошло столкновение большегруза Wildberries и КамАЗа. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

ДТП произошло на 557-м километре федеральной дороги под Ишимом. По данным Telegram-канала, 43-летний водитель за рулем грузовика MAN не соблюдал дистанцию в условиях плохой видимости, а также ехал на быстрой скорости, из-за чего автомобиль врезался в КамАЗ.

Водителя спасти не удалось. Помимо того, пострадал его сменщик, который спал на пассажирском кресле.

На данный момент участок трассы перекрыт для крупногабаритного транспорта. Ограничений для легковых автомобилей нет.

Ранее в Первоуральске Свердловской области водитель на внедорожнике сбил десятилетнего школьника и переехал его. В региональной прокуратуре пояснили, что за рулем автомобиля находился 32-летний мужчина. «В результате ДТП десятилетний мальчик госпитализирован в Детскую городскую больницу № 9 Екатеринбурга с закрытой черепно-мозговой травмой», — разъяснили в прокуратуре.