Путин наградил соратника Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Путин наградил Эли Исаева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Замруководителя Федерального казначейства Эли Исаев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Отмечается, что орден ему присвоили за активное участие в реализации социальных проектов, а также высокие достижения в профессиональной деятельности.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на награждение Исаева. «Очень рад и безмерно горд за своего старшего дорогого брата, ветерана команды Кадырова, заместителя руководителя Федерального казначейства Эли Исаева», — написал он.

Ранее Владимир Путин присвоил депутату Госдумы от Чечни, соратнику Рамзана Кадырова, Адаму Делимханову звание генерал-майора. По словам Кадырова, Делимханов обладает авторитетом и пользуется уважением в многонациональном и многоконфессиональном российском обществе и не нуждается в представлении.