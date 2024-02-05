Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:23, 5 февраля 2024Бывший СССР

В Раде заявили о коррупционных рисках из-за нового проекта о мобилизации

В Раде заявили, что новый проект закона о мобилизации несет коррупционные риски

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики забраковал новый проект закона о мобилизации. В Комитете считают, что законопроект «несет коррупционные риски», рассказал парламентарий Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

«Антикоррупционный комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации несущим коррупционные риски», — отметил политик.

5 февраля стало известно, что новый законопроект о мобилизации может быть одобрен Радой в первом чтении уже на этой неделе.

30 января Кабмин Украины внес в Верховную Раду законопроект №10449 о мобилизации. В Министерстве обороны страны заявили, что документ определяет прозрачные правила призывного процесса, а также регулирует права военнослужащих в условиях конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Москву приехал скандальный американский журналист Такер Карлсон. Чем он известен и возьмет ли интервью у Путина?

      Пес съел стринги любовницы россиянина и раскрыл измену

      Медведев рассказал о работе в СПбГУ

      Стало известно нежелании капитана «Спартака» оставаться в команде из-за тренера

      В Раде заявили о коррупционных рисках из-за нового проекта о мобилизации

      Захарова прокомментировала слухи об отставке главкома ВСУ Залужного

      Стало известно о слежке за подозреваемой в работе на Россию евродепутатом

      У Карла III обнаружили рак

      Болгария заявила о готовности передать Украине оружие за солидную компенсацию

      Миллиардер организует «олимпиаду на стероидах» и требует разрешить допинг. Почему в этом он видит путь к вечной жизни?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше