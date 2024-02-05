В Раде заявили о коррупционных рисках из-за нового проекта о мобилизации

В Раде заявили, что новый проект закона о мобилизации несет коррупционные риски

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики забраковал новый проект закона о мобилизации. В Комитете считают, что законопроект «несет коррупционные риски», рассказал парламентарий Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

«Антикоррупционный комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации несущим коррупционные риски», — отметил политик.

5 февраля стало известно, что новый законопроект о мобилизации может быть одобрен Радой в первом чтении уже на этой неделе.

30 января Кабмин Украины внес в Верховную Раду законопроект №10449 о мобилизации. В Министерстве обороны страны заявили, что документ определяет прозрачные правила призывного процесса, а также регулирует права военнослужащих в условиях конфликта.