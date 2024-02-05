В Раде назвали сроки возможного принятия закона о мобилизации

Нардеп Украины Корниенко: закон о мобилизации может быть принят на этой неделе

Новый законопроект о мобилизации может быть одобрен Верховной Радой в первом чтении уже на этой неделе. Возможный срок принятия закона назвал заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко во время брифинга, пишет ТСН.

«На этой неделе высока вероятность, что парламент в зале рассмотрит этот законопроект, а также все альтернативные», — заявил Корниенко.

30 января Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №10449 о мобилизации. В Министерстве обороны Украины заявили, что документ определяет прозрачные правила призывного процесса, а также регулирует права военнослужащих в условиях конфликта.

Ранее сроки принятия нового закона о мобилизации оценил Народный депутат Украины Сергей Нагорняк. По его прогнозам, документ будет опубликован не раньше марта 2024 года.