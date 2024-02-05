Стало известно нежелании капитана «Спартака» оставаться в команде из-за тренера

Агент Джикии Шпинев: футболист не останется в «Спартаке» из-за тренера Абаскаля

Агент капитана московского «Спартака» Георгия Джикии, Вадим Шпинев рассказал о нежелании футболиста оставаться в команде из-за главного тренера Гильермо Абаскаля. Его слова приводит «Чемпионат».

Агент заявил, что защитник не продлит контракт с красно-белыми, если Абаскаль останется на посту главного тренера. «Вероятность продления соглашения почти нулевая», — уточнил он.

Ранее сообщалось об интересе к Джикии со стороны «Локомотива» и «Краснодара». Его контракт со «Спартаком» истекает в мае этого года.

Защитник выступает за «Спартак» с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России. В активе Джикии два гола в 44 матчах в составе сборной России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.