Украинский футболист «Челси» ответил на критику болельщика

Футболист «Челси» Мудрик позвал фаната сыграть один на один в ответ на критику

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Украины по футболу Михаил Мудрик ответил на критику болельщика в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фанат раскритиковал футболиста за его игру. «Приходи сыграть один на один. На десять тысяч фунтов», — позвал того Мудрик. После этого болельщик заявил, что и сам готов платить ему за каждый гол. «Ты хорош в футболе?» — задал вопрос игрок, на что фанат попросил оставить его в покое.

В ноябре 2023 года фанаты затравили Мудрика из-за возможной связи с российской моделью Виолеттой Грачевой. Поклонники обратили внимание на то, что в аккаунтах игрока и модели с разницей в несколько часов появились похожие фотографии.

Украинец перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил два мяча в 11 матчах в чемпионате Англии.

