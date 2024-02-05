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20:40, 5 февраля 2024Спорт

Украинский футболист «Челси» ответил на критику болельщика

Футболист «Челси» Мудрик позвал фаната сыграть один на один в ответ на критику

Фото: Nigel Keene / Globallookpress.com

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Украины по футболу Михаил Мудрик ответил на критику болельщика в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фанат раскритиковал футболиста за его игру. «Приходи сыграть один на один. На десять тысяч фунтов», — позвал того Мудрик. После этого болельщик заявил, что и сам готов платить ему за каждый гол. «Ты хорош в футболе?» — задал вопрос игрок, на что фанат попросил оставить его в покое.

В ноябре 2023 года фанаты затравили Мудрика из-за возможной связи с российской моделью Виолеттой Грачевой. Поклонники обратили внимание на то, что в аккаунтах игрока и модели с разницей в несколько часов появились похожие фотографии.

Украинец перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил два мяча в 11 матчах в чемпионате Англии.

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      Анастасия Борисова
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