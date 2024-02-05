В Европе упали цены на газ

ICE: цены на газ в Европе упали до 312 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 5 февраля, упали на 5 процентов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В нижней точке стоимость мартовских (ближайших) фьючерсов по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF опускалась до 311,3 доллара за тысячу кубометров(минус 5,3 процента). Закрылись торги на отметке 312,2 доллара.

В ходе торгов 22 января стоимость природного газа в Европе опустилась ниже 300 долларов за баррель. Эта цена стала минимальной с 2021 года, сообщает Energi Danmark. По оценкам экспертов, короткие корректировки в сторону повышения не влияют на общий тренд, который выражен продолжительным падением цен. Ситуация является нетипичной для зимнего периода, когда на протяжении многих лет стоимость газа стабильно превышала летний уровень цен.

26 января президент США Джо Байден объявил о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт газа из США. Такой шаг он объяснил климатическими изменениями.

Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов заявил, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу приведет к росту цен. По его мнению, Россия получит выгоду от увеличения стоимости сырья, но «говорить о том, что Россия вдруг из-за этого займет место США на рынке СПГ, — это смешно».

