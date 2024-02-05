В МИД Франции захотели вызвать посла России

МИД Франции вызовет посла России Мешкова из-за гибели французов на Украине

МИД Франции вызовет посла России в Париже Алексея Мешкова из-за гибели двух французов на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

«Франция еще раз заявит о своем осуждении российских ударов. Это также осудит рост дезинформации, направленной против Франции», — сказал источник агентства.

Ранее глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин заявил, что двое французских волонтеров погибли в подконтрольном Вооруженным силами Украины (ВСУ) городе Бериславе в Херсонской области. По его словам, еще трое граждан Франции получили легкие ранения.