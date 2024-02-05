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11:31, 5 февраля 2024Бывший СССР

В МИД обвинили Зеленского в попытке «перевести стрелки» на Залужного

Посол Мирошник обвинил Зеленского в попытке «перевести стрелки» на Залужного

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Возможное решение президента Украины Владимира Зеленского об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного является попыткой «перевести стрелки». Об этом посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, так глава государства может попытаться «каким-то образом спихнуть с себя ответственность». При этом Мирошник подчеркнул, что подобная попытка может плохо закончиться для Зеленского, поскольку Залужный «уже практически возведен в статус лидера вновь формирующейся оппозиции».

Ранее украинский президент признался, что думает о «замене ряда руководящих лиц государства», в том числе главкома ВСУ. До этого директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявлял, что Зеленскому невыгодно отправлять Залужного в отставку своим указом, так как в этом случае он покинет должность на пике народного доверия, став ключевой фигурой украинской оппозиции.

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      Алевтина Запольская
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