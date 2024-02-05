В Норвегии выступили против участия россиян в лыжном чемпионате мира-2025

Мэр Тронхейма Ранум выступил против участия россиян в ЧМ-2025 по лыжным гонкам

Мэр норвежского Тронхейма Кент Ранум высказался о возможности выступления россиян на чемпионате мира-2025 по лыжным гонкам. Его слова приводит VG.

Ранум выступил против участия россиян в турнире, в том числе в нейтральном статусе. «Мое послание российским спортсменам таково: вам не рады в Тронхейме на чемпионате мира», — заявил он.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к летней Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных атлетов и при соблюдении определенных условий. Вопрос об участии россиян в зимних Играх-2026 на данный момент не решен.