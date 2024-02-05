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18:36, 5 февраля 2024Спорт

В ОКР заявили о загадках в деле Валиевой

Почетный президент ОКР Жуков заявил, что в деле Камилы Валиевой много загадок

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит «Матч ТВ».

Жуков заявил, что в этой истории много загадок, так как Валиева была сильнейшей спортсменкой на тот момент, а значит, допинг был ей не нужен. «Вторая загадка в том, что проба была взята задолго до Олимпиады. Если тогда было известно, почему ее допустили до соревнований?» — задался вопросом он.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала допинг неумышленно.

Таким образом, спортсменка была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России, а сборная России переместилась с первого места на третье. Кроме того, Валиева осталась без титула чемпионки России и Европы.

Допинг-скандал вокруг спортсменки развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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      Анастасия Борисова
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