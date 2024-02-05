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20:01, 5 февраля 2024Наука и техника

В США робота вооружили ракетами Brimstone

GDLS представила робота TRX с ракетами Brimstone на выставке в Саудовской Аравии
Ракета Brimstone. Архивное фото

Ракета Brimstone. Архивное фото. Фото: MSgt Andrew Satran

Американская компания General Dynamics Land Systems (GDLS) вооружила роботизированную боевую платформу самонаводящейся ракетой Brimstone. Боевого робота представили на выставке вооружения и военной техники World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии, передает Army Recognition.

Машина Tactical Robot eXperimental (TRX) получила две пусковые установки, которые позволяют нести восемь ракет. «С помощью этого демонстратора GDLS предлагает потенциальную концепцию операций, в которых TRX, оснащенный управляемыми ракетами, мог бы оказывать поддержку разведывательным группам в выявлении угроз», — отметили в публикации.

Грузоподъемность 10-тонного робота TRX составляет 450 килограммов. Гусеничная машина получила гибридную силовую установку на основе дизельного мотора и электродвигателей. TRX оснащена современными оптическими приборами и встроенными алгоритмами искусственного интеллекта, обеспечивающими полуавтономную работу робота.

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      Даниил Иринин
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