Вяльбе одной фразой ответила выступившему против россиян норвежскому мэру

Глава ФЛГР Вяльбе фразой «плевать я на него хотела!» ответила норвежцу Рануму

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила мэру норвежского Тронхейма Кенту Рануму, который выступил против допуска россиян на чемпионат мира 2025 года. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Глава ФЛГР фразой «плевать я на него хотела!» отреагировала на инициативу.

Ранее 5 февраля Ранум выступил против участия россиян в турнире, в том числе в нейтральном статусе. Он заявил, что отечественным спортсменам будут не рады в Тронхейме на чемпионате мира.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.