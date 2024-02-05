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18:01, 5 февраля 2024Спорт

Вяльбе одной фразой ответила выступившему против россиян норвежскому мэру

Глава ФЛГР Вяльбе фразой «плевать я на него хотела!» ответила норвежцу Рануму
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила мэру норвежского Тронхейма Кенту Рануму, который выступил против допуска россиян на чемпионат мира 2025 года. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Глава ФЛГР фразой «плевать я на него хотела!» отреагировала на инициативу.

Ранее 5 февраля Ранум выступил против участия россиян в турнире, в том числе в нейтральном статусе. Он заявил, что отечественным спортсменам будут не рады в Тронхейме на чемпионате мира.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.

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      Анастасия Борисова
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