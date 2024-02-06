Американский хоккеист установил рекорд результативности КХЛ среди иностранцев

Американец Рид Буше установил рекорд результативности КХЛ среди иностранцев

Американский нападающий омского «Авангарда» Рид Буше установил рекорд результативности среди иностранцев в регулярном чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Форвард оформил хет-трик в матче против СКА, который прошел во вторник, 6 февраля, и завершился со счетом 9:5 в пользу омичей. Теперь на счету американца 42 гола и 31 результативная передача в нынешнем сезоне.

Буше превзошел рекорд чеха Яна Марека. В сезоне-2008/2009 он набрал 72 очка за результативность, выступая в составе магнитогорского «Металлурга».

Буше играет в России с 2020 года. В 2021-м вместе с «Авангардом» он стал обладателем Кубка Гагарина.