Дмитрия Быкова оштрафовали за участие в нежелательной организации

Пистеля Быкова оштрафовали на 10 тысяч за участие в нежелательной организации

Никулинский суд Москвы оштрафовал российского писателя Дмитрия Быкова (внесен в реестр иноагентов) за участие в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд признал Быкова Л.Д. виновным по статье 20.33 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей», — рассказали в суде.

В инстанции не стали уточнять, о какой именно организации идет речь. Протокол по административной статье об участии в нежелательной организации на Быкова составили еще в середине января.

Ранее стало известно, что издательство АСТ решило приостановить продажу книг писателей Бориса Акунина (признан иноагентом, а также внесен в реестр террористов и экстремистов) и Дмитрия Быкова. По словам главы издательства Павла Гришкова, причиной являются публичные заявления авторов, вызвавшие широкий общественный резонанс.