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00:30, 6 февраля 2024Из жизни

Две полуголые женщины подрались в холле роскошного отеля и попали на видео

В США полуголая женщина подралась с другой в холле дорого отеля. Об этом сообщает Daily Star.

Драка произошла в Майами в роскошном отеле, проживание в котором стоит около 1,2 тысячи долларов (109 тысяч рублей) за ночь. Потасовка началась в холле и продолжилась на улице, где попала на видео.

На кадрах видно, как две женщины пинают, бьют руками и дергают друг друга за волосы. Вещи обеих разбросаны по полу. Внезапно черный топ одной из женщин сползает, в результате чего оголяется ее грудь. Однако это не останавливает женщину, и она продолжает наносить удары другой.

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Сотрудник отеля попытался остановить драку, однако не смог самостоятельно разнять дебоширок. Он позвал на помощь еще троих коллег, и им удалось усмирить женщин. Причина возникновения конфликта между ними остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что посетитель московского клуба отказался уходить, когда его попросили покинуть заведение, и откусил палец охраннику. Судя по виду и поведению, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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      Алиса Удовик
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