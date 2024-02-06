Вячеслав Фетисов пожаловался на высокую стоимость занятий хоккеем

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов пожаловался на слишком высокую стоимость занятий хоккеем в России. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня хоккей стал настолько дорогим видом спорта, что стоимость занятий дискриминирует семьи с низким доходом», — отметил Фетисов.

Депутат добавил, что его семье тоже приходилось нести определенные траты. «Помню, когда мне было 13-14 лет, родители год копили мне на шлем и коньки, и я чувствовал, что не могу их подвести», — рассказал Фетисов.

В декабре прошлого года призер Олимпийских игр в составе сборной России Павел Буре назвал хоккей самым популярным видом спорта в России. «Хоккеем в России занимается много детей, а если так, то у нас в будущем будут звезды. У нас в стране во всех поколениях были звезды мирового уровня. Сегодня та же ситуация», — заявил Буре.