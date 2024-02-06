Фитнес-тренер назвал два домашних упражнения для рельефных рук

Фитнес-тренер Тимур Гурбанов назвал два упражнения для рельефных рук, которые можно выполнять дома. Об этом сообщает Vokrugsveta.ru.

Специалист рекомендовал обратить внимание на сгибание рук с с гантелями или эспандерами стоя, а также на французский жим с гантелями лежа. «Начинайте выполнять эти упражнения с трех подходов по 20 повторений, постепенно увеличивая количество повторений так, чтобы последнее повторение давалось вам с трудом», — отметил Губанов.

Тренер отметил доступность перечисленных упражнений. «В качестве отягощений можно использовать не только гантели, но и бутылки с водой», — заявил Гурбанов.

Ранее журналисты «Правды.ру» назвали лучшие упражнения для ведущих сидячий образ жизни. Для начала рекомендуется сделать скручивания на наклонной лавке. Далее необходимо выполнить выпады с гантелями.