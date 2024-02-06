Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Леся Цуренко
0:2
Завершен
Людмила Самсонова
Абу-Даби
Авангард
9:5
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
0:2
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
2:4
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
5:3
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
07:00, 7 февраля 2024Спорт

Фитнес-тренер назвал два домашних упражнения для рельефных рук

Фото: GUADALUPE PARDO / Reuters

Фитнес-тренер Тимур Гурбанов назвал два упражнения для рельефных рук, которые можно выполнять дома. Об этом сообщает Vokrugsveta.ru.

Специалист рекомендовал обратить внимание на сгибание рук с с гантелями или эспандерами стоя, а также на французский жим с гантелями лежа. «Начинайте выполнять эти упражнения с трех подходов по 20 повторений, постепенно увеличивая количество повторений так, чтобы последнее повторение давалось вам с трудом», — отметил Губанов.

Тренер отметил доступность перечисленных упражнений. «В качестве отягощений можно использовать не только гантели, но и бутылки с водой», — заявил Гурбанов.

Ранее журналисты «Правды.ру» назвали лучшие упражнения для ведущих сидячий образ жизни. Для начала рекомендуется сделать скручивания на наклонной лавке. Далее необходимо выполнить выпады с гантелями.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Удар по репутации: дипломаты США призвали Конгресс принять закон о помощи Украине, чтобы не потерять доверие союзников

      Захарова обвинила Финляндию в избегании диалога пограничных служб

      Смущенному вниманием кошки к сексу мужчине дали совет

      Фитнес-тренер назвал два домашних упражнения для рельефных рук

      В Германии подняли вопрос о сценариях окончания конфликта на Украине

      В США заявили о нежелании американцев поддерживать Украину

      Ракета хуситов попала в сухогруз в Аденском проливе

      Необычная находка в багажнике обычного автомобиля разозлила пользователей сети

      Возможности российского «Тора» повысят

      Китайский банк приостановил расчеты с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше