Выбор кандидатуры нового премьера Казахстана объяснили

Политолог Абишев: новый премьер-министр Казахстана возглавит борьбу с коррупцией

Олжас Бектенов, которого правящая партия Казахстана «Аманат» выдвинула на пост премьер-министра республики, должен возглавить в стране борьбу с коррупцией. Так выбор кандидатуры нового главы Кабинета министров объяснил политический обозреватель Газиз Абишев в своем Telegram-канале.

«Бектенова выдвигают в правительство с очевидной повесткой: решительный возврат активов и беспощадная антикоррупционная зачистка. Плюс — набраться публичного политического опыта, а там как получится», — отметил политолог.

Он добавил, что на должности главы администрации президента Казахстана Бектенов продемонстрировал себя как грамотный управленец, которому удалось запустить процесс возврата незаконно нажитых старой элитой активов.

5 февраля глава Казахстана Косым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики. 6 февраля председатель партии «Аманат» Ерлан Кошанов выдвинул Олжаса Бектенова на пост премьер-министра.

Ранее решение о смене Кабинета министров в Казахстане объяснили невыполнением экономической программы главы государства. По словам аспиранта факультета мировой политики НИУ ВШЭ Романа Юнемана, Алихан Смаилов не достиг заявленных Токаевым целей по индустриализации страны.