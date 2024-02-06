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12:26, 6 февраля 2024Россия

Комитет Совфеда обсудил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Комитет СФ рекомендовал одобрить закон о конфискации имущества за фейки об армии

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Конституционный комитет Совета Федерации (СФ) поддержал и рекомендовал к одобрению закон о конфискации имущества за фейки об армии. Об этом пишет РИА Новости.

Закон предусматривает конфискацию имущества и лишение почетных званий за публичные оскорбления и дискредитацию Вооруженных сил России, а также за направленную против государства деятельность.

Ранее Госдума приняла документ сразу во втором и третьем чтении. Закон поддержали 377 из 450 депутатов.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал инициативу «законом о негодяях». По его словам, закон позволит привлекать к ответственности россиян, которые ведут деятельность против своей страны. Спикер Госдумы заявил, что за подобное «наказание для предателей», которые, в том числе, «льют грязь» на государство из-за рубежа, выступают большинство граждан страны.

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      Константин Лысяков
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