Комитет Совфеда обсудил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Комитет СФ рекомендовал одобрить закон о конфискации имущества за фейки об армии

Конституционный комитет Совета Федерации (СФ) поддержал и рекомендовал к одобрению закон о конфискации имущества за фейки об армии. Об этом пишет РИА Новости.

Закон предусматривает конфискацию имущества и лишение почетных званий за публичные оскорбления и дискредитацию Вооруженных сил России, а также за направленную против государства деятельность.

Ранее Госдума приняла документ сразу во втором и третьем чтении. Закон поддержали 377 из 450 депутатов.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал инициативу «законом о негодяях». По его словам, закон позволит привлекать к ответственности россиян, которые ведут деятельность против своей страны. Спикер Госдумы заявил, что за подобное «наказание для предателей», которые, в том числе, «льют грязь» на государство из-за рубежа, выступают большинство граждан страны.