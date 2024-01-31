В России приняли закон о конфискации имущества за фейки об армии. Спикер Госдумы назвал его законом о негодяях

Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о ВС России

Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон, предусматривающий конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, направленную против России, а также за публичные оскорбления и дискредитацию Вооруженных сил (ВС) страны. Его поддержали абсолютное большинство депутатов — 377 (всего в Госдуме 450 мест).

В пояснительной записке к проекту говорится, что Уголовный кодекс (УК) России предлагается дополнить предусматривающим конфискацию имущества механизмом для того, чтобы пресекать финансирование преступление и иной деятельности, которые направлены против безопасности России.

Володин назвал введение конфискации за фейки об армии «законом о негодяях»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятый закон позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — «лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности».

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

По словам председателя нижней палаты парламента, абсолютное большинство россиян выступают за наказание предателей. Он также заметил, что к «негодяям» относятся не только те, кто «из-за рубежа льют грязь», но и те, кто поддерживают и финансируют Украину.

В Госдуме опровергли связь законопроекта с советской практикой

Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников отметил, что в принятом законе не идет речь о наказании, которое использовалось в СССР.

«У нас есть конфискация как механизм уголовно-правового воздействия, когда человек использовал технику какую-то при правонарушении… Вот это будет конфисковано. А есть мера как наказание, советская конфискация. В этом законе ее нет», — пояснил депутат.

Идею конфискации имущества за фейки о ВС России объяснили

По мнению председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, закон о конфискации имущества за фейки об армии станет справедливым наказанием для нарушителей.

Почему я считаю это справедливым? У каждого из них был выбор — поступить по совести, остаться со своей Родиной в трудную минуту, быть с народом, с нашей армией — или трусливо сбежать. И не просто сбежать, а открыто выступить на стороне противника Василий Пискарев председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции

Пискарев заявил, что уехавшие из России граждане, которые выступили на стороне противника, сами лишили себя возможности вернуться на родину. Он также усомнился в том, что такие люди должны сохранять в собственности свои замки и оставаться «заслуженными» и «народными».

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что инициатива не должна коснуться простых граждан.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«Это рассчитано не на простых людей, которые в переписке между собой что-то написали, а на тех блогеров, которые пытаются во имя своего заработка давать любую информацию. Им неважно, что делать, как делать, где выступать, голым плясать или что-то писать, — что угодно, лишь бы заработать денег», — объяснил он.

По словам Чепы, данный закон был принят для того, чтобы «какие-то непонятные блогеры, которые пытаются получить на этом какие-то дивиденды, во-первых, оскорбляют, во-вторых, льют воду на чужую мельницу и совершают недопустимые в сегодняшней ситуации» понимали, что несут серьезную ответственность за свои действия.