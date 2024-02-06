Леброн Джеймс назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории

Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс назвал величайшего футболиста в истории. Его слова приводит Sportskeeda.

По его словам, таковым является форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. «Он украсил MLS своим присутствием, и для нас это очень многое меняет. Его приезд не только поднимает лигу на новый уровень, но и вдохновляет новое поколение футбольных фанатов в нашей стране», — отметил Джеймс.

Ранее Месси раскритиковали за то, что он не вышел на поле в товарищеском матче между «Интер Майами» и сборной Hong Kong XI. Представители Гонконга заявили, что правительство, как и болельщики, разочарованы произошедшим.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг. В 2022-м форвард выиграл со сборной Аргентины чемпионат мира.