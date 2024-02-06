Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Леся Цуренко
0:2
Завершен
Людмила Самсонова
Абу-Даби
Авангард
9:5
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
0:2
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
2:4
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
5:3
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
21:59, 6 февраля 2024Спорт

Леброн Джеймс назвал величайшего футболиста в истории

Леброн Джеймс назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории

Фото: Sam Navarro / Reuters

Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс назвал величайшего футболиста в истории. Его слова приводит Sportskeeda.

По его словам, таковым является форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. «Он украсил MLS своим присутствием, и для нас это очень многое меняет. Его приезд не только поднимает лигу на новый уровень, но и вдохновляет новое поколение футбольных фанатов в нашей стране», — отметил Джеймс.

Ранее Месси раскритиковали за то, что он не вышел на поле в товарищеском матче между «Интер Майами» и сборной Hong Kong XI. Представители Гонконга заявили, что правительство, как и болельщики, разочарованы произошедшим.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг. В 2022-м форвард выиграл со сборной Аргентины чемпионат мира.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Трампу отказали в иммунитете по делу о штурме Капитолия. Что это значит для бывшего президента США?

      Такер Карлсон раскрыл детали интервью с Путиным

      Маск пообещал не блокировать интервью Карлсона с Путиным в соцсети X

      Карлсон заявил о попытках Белого дома сорвать интервью с Путиным

      Байден заявил об отчаянном положении Украины

      Такер Карлсон заявил о скором интервью с Путиным

      Байден обвинил Трампа в препятствовании принятию проекта о помощи Украине

      На Украине обвинили СБУ в убийстве Ильи Кивы и Владлена Татарского

      Белый дом признал нанесение Россией ударов по военным целям на Украине

      Байдена обвинили в подрыве авторитета США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше