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18:05, 6 февраля 2024Мир

Лидер хуситов назвал условие прекращения атак на суда в Красном море

Хуситы предупредили об эскалации конфликта из-за продолжения атак в секторе Газа

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Лидер хуситов в Йемене Абдул-Малик Аль-Хуси заявил, что конфликт в Красном море будет усугубляться до тех пор, пока не прекратятся атаки Израиля на сектор Газа. Условие прекращения атак на суда он назвал Reuters.

Аль-Хуси предупредил, что группировка йеменских повстанцев-хуситов «продолжит дальнейшую эскалацию конфликта» в случае продолжения израильских атак в Палестине.

10 января мятежное движение «Ансар Аллах» впервые атаковало американский корабль в Красном море в ответ на атаку на их военно-морские силы.

Ответные удары со стороны США и Великобритании привели к новым ответным мерам со стороны хуситов.

Ранее сообщалось, что начавшийся в Красном море конфликт повлиял на рост цен на морские международные перевозки.

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      Лина Пивоварова
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