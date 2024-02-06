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08:57, 6 февраля 2024Мир

МИД России допустил выход из Арктического совета

Посол по особым поручениям МИД РФ Корчунов допустил выход из Арктического совета

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россия может выйти из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать ее интересам. Выход российской стороны из совета допустил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов, сообщает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам», — сказал дипломат.

По его словам, совет сейчас функционирует на самых малых оборотах, но председательствующая в организации Норвегия пытается возобновить ее работу в полном формате, однако не находит поддержки среди других участников.

Ранее новый председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета норвежец Мортен Хеглунд заявил, что прекращение полноценного сотрудничества между Россией и другими членами совета затрудняет работу организации. Также он выразил мнение, что в ближайшее время организация вряд ли сможет вернуться к полноценной работе.

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      Семен Александров
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