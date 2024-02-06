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01:29, 6 февраля 2024Силовые структуры

На Камчатке задержали подозреваемого в слежке за россиянами в интересах СБУ

ФСБ: на Камчатке задержали подозреваемого в слежке за россиянами в интересах СБУ

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Жителя Камчатки задержали по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ), заведено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю, передает ТАСС.

«По данным следствия, после начала специальной военной операции (СВО) гражданин России, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, инициативно установил сотрудничество с СБУ», — уточнили в региональном ведомстве. Подозреваемый согласился организовать слежку ради получения информации за россиянами, участвующими в спецоперации, передавать сведения о работе Пограничной службы ФСБ России и структурах ВС.

В обмен на это мужчине обещали предоставить беспрепятственный выезд в Россию, чтобы он мог снимать деньги со своей банковской карты и получать выгоду от сдачи квартиры в аренду.

Ранее сообщалось, что жительнице Хабаровского края дали восемь лет заключения за помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Следствие установило, что женщина является сторонником «деструктивных общественных объединений антироссийской направленности» и отправляла личные деньги по мотивам политической ненависти.

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      Александра Синицына
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