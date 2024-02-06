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20:27, 6 февраля 2024Спорт

Оценена готовность российских дзюдоистов к участию в ОИ в нейтральном статусе

Рахлин заявил, что дзюдоисты из РФ готовы выступить на ОИ в нейтральном статусе

Фото: Aurelien Morissard / AP

Вице-президент Федерации дзюдо России Михаил Рахлин оценил готовность российских спортсменов к выступлению на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, дзюдоисты готовы к участию в соревнованиях. «К настоящему времени Арман Адамян, Инал Тасоев и Мадина Таймазова набрали рейтинговые очки, необходимые для выступления на олимпийском турнире», — заявил Рахлин.

Функционер подчеркнул, что дзюдоисты не обсуждают нейтральный статус сборной России. «Нужно быть готовым выйти на татами в любой момент, когда такое решение будет принято», — отметил Рахлин.

8 декабря 2023 года МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также ОИ пропустят представители командных видов спорта.

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      Алексей Гусев
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